Переговори про виступ Мюллера в Конгресі США зайшли в глухий кут

За її свідченням, керівництву юридичного комітету нижньої палати Конгресу і Мюллеру поки не вдається досягти домовленості про те, яка частина можливого виступу екс-спецпрокурора буде відкритою, а яка — закритою. Глава комітету Джерролд Надлер представляє Демократичну партію США, яка знаходиться на даному етапі в опозиції і намагається домогтися того, щоб ймовірний виступ Мюллера був повністю відкритим для громадськості, зазначає газета. Інша сторона хоче, щоб публічною була лише та частина виступу Мюллера, яка по суті являє собою повтор оприлюдненої версії його підсумкової доповіді, йдеться в статті.

У ній уточнюється, що немає повної ясності, хто саме наполягає на другому варіанті проведення слухань — сам Мюллер або Міністерство юстиції США. Два джерела газети заявили, що відповідна ініціатива виходить безпосередньо від Мюллера. Третій же сказав, що цього вимагає американський Мін’юст, який одночасно виконує функції генеральної прокуратури.

Як зазначав УНН, Трамп дав вказівку своєму екс-раднику не виступати з показаннями в Конгресі.