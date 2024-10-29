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MIM-104 Patriot

Пентагон зіткнувся з критичною нестачею ракет ППО через війни в Україні та на Близькому Сході - WSJ

Київ • УНН

 • 12934 перегляди

США відчувають дефіцит ракет ППО через високий попит на Близькому Сході та в Україні. Виробничі потужності не встигають за темпами використання ракет, що загрожує обороноздатності США та союзників.

Пентагон зіткнувся з критичною нестачею ракет ППО через війни в Україні та на Близькому Сході - WSJ

США відчувають дефіцит деяких типів ракет ППО, що ставить під сумнів готовність Пентагону до реагування на тривалі війни на Близькому Сході і в Європі, а також на потенційний конфлікт у Тихому океані. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Брак ракет може стати ще більш гострим після ізраїльських ударів по Ірану в п'ятницю ввечері, які, як побоюються американські чиновники, можуть викликати нову хвилю атак з боку Тегерана.

Ракети Standard Missiles, які зазвичай запускаються з кораблів і бувають різних типів, є одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту ізраїльської території від іранських ракетних атак, і мають вирішальне значення для припинення атак хуситів на західні кораблі в Червоному морі. За словами американських чиновників, США запустили понад 100 ракет Standard Missile з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Активне використання запасу ракет-перехоплювачів Пентагону викликає побоювання щодо спроможності США та їхніх союзників йти в ногу з несподівано високим попитом, спричиненим війнами на Близькому Сході та в Україні. 

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За словами аналітиків і чиновників, Пентагон побоюється, що його запаси можуть вичерпатися швидше, ніж він зможе їх замінити, що зробить США вразливими в потенційному конфлікті в Тихому океані.

Збільшення виробництва зброї виявилося складним завданням для Пентагону, оскільки це часто вимагає від компаній відкриття нових виробничих потужностей і найму додаткових працівників. Компанії часто не хочуть вкладати кошти в таке розширення, не знаючи, що Пентагон зобов'язується закуповувати зброю в збільшеному обсязі протягом тривалого часу.

Побоювання з приводу нестачі перехоплювачів змусили високопоставлених чиновників Пентагону, розглянути альтернативні технології, зокрема залучення нових компаній для збільшення виробництва нових типів ракет ППО.

За останні роки США наростили запаси перехоплювачів, але за один місяць конфлікту на Близькому Сході США запускають десятки ракет, і виробничі потужності не встигають за ними, вважають аналітики і представники оборонних відомств.

RTX, виробник ракет Standard, може виробляти максимум кілька сотень ракет на рік, сказав представник американського оборонного відомства. Однак це виробництво не тільки для Пентагону, оскільки, за даними RTX, ракети Standard Missiles закуповують щонайменше 14 союзників.

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Від початку війни між ХАМАС та Ізраїлем торік американські кораблі запустили перехоплювачі на суму понад 1,8 мільярда доларів, щоб зупинити Іран і його прихильників від нападу на Ізраїль і кораблі, що проходять через Червоне море, згідно з даними ВМС.

ВМС часто запускають по два перехоплювачі на кожну ракету у відповідь на атаки, по суті, як страховку, щоб гарантувати, що ціль буде вражена. Одна ракета Standard може коштувати мільйони доларів, що робить її дорогим способом захисту від зброї іранського виробництва, яка коштує набагато менше, зазначає WSJ.

Раніше цього місяця, напередодні удару у відповідь Ізраїлю по Ірану, Пентагон розгорнув в Ізраїлі систему Terminal High Altitude Area Defense, або Thaad, яка дає змогу США використовувати інші перехоплювачі, крім Standard Missiles, для посилення ізраїльської оборони. Пентагон також перекинув на Близький Схід додаткові системи протиракетної оборони Patriot, що вимагало перестановки обмеженої кількості наявних на озброєнні батарей, щоб задовольнити попит в Україні.

Представники Пентагону заявили, що планується зберегти поточний загальний рівень виробництва ракет Standard Missiles, хоча деякі старі варіанти буде скорочено, щоб фінансувати новіші.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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