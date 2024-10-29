Пентагон столкнулся с критической нехваткой ракет ПВО из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке - WSJ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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США испытывают дефицит ракет ПВО из-за высокого спроса на Ближнем Востоке и в Украине. Производственные мощности не успевают за темпами использования ракет, что угрожает обороноспособности США и союзников.

США испытывают дефицит некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на длительные войны на Ближнем Востоке и в Европе, а также на потенциальный конфликт в Тихом океане. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Нехватка ракет может стать еще более острой после израильских ударов по Ирану в пятницу вечером, которые, как опасаются американские чиновники, могут вызвать новую волну атак со стороны Тегерана.

Ракеты Standard Missiles, которые обычно запускаются с кораблей и бывают разных типов, являются одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты израильской территории от иранских ракетных атак, и имеют решающее значение для прекращения атак хуситов на западные корабли в Красном море. По словам американских чиновников, США запустили более 100 ракет Standard Missile с момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Активное использование запаса ракет-перехватчиков Пентагона вызывает опасения относительно способности США и их союзников идти в ногу с неожиданно высоким спросом, вызванным войнами на Ближнем Востоке и в Украине. 

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По словам аналитиков и чиновников, Пентагон опасается, что его запасы могут иссякнуть быстрее, чем он сможет их заменить, что сделает США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане.

Увеличение производства оружия оказалось сложной задачей для Пентагона, поскольку это часто требует от компаний открытия новых производственных мощностей и найма дополнительных работников. Компании часто не хотят вкладывать средства в такое расширение, не зная, что Пентагон обязуется закупать оружие в увеличенном объеме в течение длительного времени.

Опасения по поводу нехватки перехватчиков заставили высокопоставленных чиновников Пентагона, рассмотреть альтернативные технологии, в частности привлечение новых компаний для увеличения производства новых типов ракет ПВО.

За последние годы США нарастили запасы перехватчиков, но за один месяц конфликта на Ближнем Востоке США запускают десятки ракет, и производственные мощности не успевают за ними, считают аналитики и представители оборонных ведомств.

RTX, производитель ракет Standard, может производить максимум несколько сотен ракет в год, сказал представитель американского оборонного ведомства. Однако это производство не только для Пентагона, поскольку, по данным RTX, ракеты Standard Missiles закупают по меньшей мере 14 союзников.

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С начала войны между ХАМАС и Израилем в прошлом году американские корабли запустили перехватчики на сумму более 1,8 миллиарда долларов, чтобы остановить Иран и его сторонников от нападения на Израиль и корабли, проходящие через Красное море, согласно данным ВМС.

ВМС часто запускают по два перехватчика на каждую ракету в ответ на атаки, по сути, в качестве страховки, чтобы гарантировать, что цель будет поражена. Одна ракета Standard может стоить миллионы долларов, что делает ее дорогим способом защиты от оружия иранского производства, которое стоит гораздо меньше, отмечает WSJ.

Ранее в этом месяце, накануне ответного удара Израиля по Ирану, Пентагон развернул в Израиле систему Terminal High Altitude Area Defense, или Thaad, которая позволяет США использовать другие перехватчики, кроме Standard Missiles, для усиления израильской обороны. Пентагон также перебросил на Ближний Восток дополнительные системы противоракетной обороны Patriot, что потребовало перестановки ограниченного количества имеющихся на вооружении батарей, чтобы удовлетворить спрос в Украине.

Представители Пентагона заявили, что планируется сохранить текущий общий уровень производства ракет Standard Missiles, хотя некоторые старые варианты будут сокращены, чтобы финансировать более новые.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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