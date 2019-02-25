"Печиво з передбаченнями" допомогло американцю виграти в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. 25-річний житель американського штату Меріленд виграв 100 тис. доларів в лотерею, передає УНН з посиланням на kiro7.com.
Ім'я переможця - Дієго Касерес. Секрет його виграшу криється у печеві з передбаченнями.
"У той день ми з моїм братом обідали в китайському ресторані. Нам принесли печиво з передбаченнями. Мені попалося печиво, яке було записано - це ваш щасливий день. Прочитавши це, я позичив у мого брата 10 дол. І купив лотерейний квиток. День дійсно виявився щасливим - я виграв 100 тис. дол.", - розповів американець.
Переможець планує поділитися виграшем з братом.
"Ми поїдемо на футбольні матчі в Південну Америку і Європу", - заявив він.
Нагадаємо, в січні 2018 року мільйонером української лотереї "Лото-Забава" став 40-річний водій з Києва Руслан Ходарченко. Свою історію успіху він описує так: "Я прокинувся рано вранці і сам собі кажу: не вистачає грошей - потрібно йти купувати лотерейні квитки і вигравати мільйон".