"Печиво з передбаченнями" допомогло американцю виграти в лотерею

Ім'я переможця - Дієго Касерес. Секрет його виграшу криється у печеві з передбаченнями.

"У той день ми з моїм братом обідали в китайському ресторані. Нам принесли печиво з передбаченнями. Мені попалося печиво, яке було записано - це ваш щасливий день. Прочитавши це, я позичив у мого брата 10 дол. І купив лотерейний квиток. День дійсно виявився щасливим - я виграв 100 тис. дол.", - розповів американець.

Переможець планує поділитися виграшем з братом.

"Ми поїдемо на футбольні матчі в Південну Америку і Європу", - заявив він.

Нагадаємо, в січні 2018 року мільйонером української лотереї "Лото-Забава" став 40-річний водій з Києва Руслан Ходарченко. Свою історію успіху він описує так: "Я прокинувся рано вранці і сам собі кажу: не вистачає грошей - потрібно йти купувати лотерейні квитки і вигравати мільйон".