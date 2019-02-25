“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15548 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39270 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119544 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122451 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124259 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122439 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117323 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею

“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею

Киев  •  УНН

 • 7512 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. 25-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 100 тыс. долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на kiro7.com

Имя победителя - Диего Касерес. Секрет его выигрыша кроется в печенье с предсказаниями.

"В тот день мы с моим братом обедали в китайском ресторане. Нам принесли печенье с предсказаниями. Мне попалось печенье, которое гласило - это ваш счастливый день. Прочитав это, я одолжил у моего брата 10 долл. и купил лотерейный билет. День действительно оказался счастливым - я выиграл 100 тыс. долл.", - рассказал американец.

Победитель планирует поделиться выигрышем с братом.

"Мы съездим на футбольные матчи в Южную Америку и Европу", - заявил он.

Напомним, в январе 2018 года миллионером украинской лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Свою историю успеха он описывает так: “Я проснулся рано утром и сам себе говорю: не хватает денег — нужно идти покупать лотерейные билеты и выигрывать миллион”.

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