Павелко анонсував додаткові товариські матчі України перед Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що Україна отримає додаткових спаринг-партнерів в рамках підготовки до Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
За словами функціонера, один із поєдинків українці мають провести на рідній території.
“Щодо матчів 2 і 7 червня — ведуться переговори. Є кілька варіантів. Ці два варіанти повністю підтримує тренерський штаб. Один матч обов’язково буде в Україні, він буде перед виїздом на Євро”, — зауважив Павелко.
Зазначимо, що чемпіонат Європи пройде з 12 червня по 12 липня наступного року.
Нагадаємо, що збірна України проведе товариські матчі з Польщею та Франції у березні.