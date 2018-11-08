ПАТ "Київметробуд" виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Аукціон на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар виграла компанія “Київметробуд”. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку КП “Київський метрополітен”.
“У системі публічних закупівель Prozorro завершено аукціон на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції „Сирець“ на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції „Сирець“ до станції „Проспект Правди“ з двома станціями („Мостицька“ та „Проспект Правди“) та дільницею вилочного відгалуження в бік станції „Виноградар“ (І черга будівництва))”, — йдеться у повідомленні.
Наразі найнижчу ціну (на 12 мільйонів 214 тисяч гривень нижче очікуваної вартості) за виконання робіт запропонувало ПАТ “Київметробуд”. Відповідно до законодавства розпочато процедуру акцепту (згода на оплату або гарантування оплати документів).
Нагадаємо, 11 липня 2018 року Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції “Сирець” на Виноградар. За планом будівельні роботи триватимуть 36 місяців. Пропускна здатність цієї ділянки метрополітену складе 40 пар поїздів на годину.