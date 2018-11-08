"Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Аукцион на продолжение Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь выиграла компания “Киевметрострой”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу КП “Киевский метрополитен”.
“В системе публичных закупок Prozorro завершения аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции ”Сырец“ на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции „Сырец“ до станции „Проспект Правды“ с двумя станциями („Мостицкая“ и „Проспект Правды“) и участком вилочного ответвления в сторону станции „Виноградарь“ (I очередь строительства))”, — говорится в сообщении.
Сейчас самую низкую цену (на 12 млн 214 тысяч гривен ниже ожидаемой стоимости) за выполнение работ предложило “Киевметрострой”. В соответствии с законодательством начата процедура акцепта (согласие на оплату или гарантирование оплаты документов).
Напомним, 11 июля 2018 Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метрополитена от станции “Сырец” на Виноградарь. По плану строительные работы продлятся 36 месяцев. Пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.