Пандемія: за добу у світі COVID-19 інфікувалися понад 800 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 151,8 млн, збільшившись за добу більш ніж на 808 тис. Згідно з опублікованими у неділю даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 12,8 тис., перевищивши 3, 18 млн, пише УНН.
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Станом на 21:55 за київським часом 2 травня в ВООЗ надійшли відомості про 151 803 822 інфікованих і 3 186 538 померлих. Кількість інфікованих збільшилася на 808 563, летальних випадків — на 12 870.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про інфікованих та померлих, що надаються державами.
Більше половини випадків зараження за минулу добу припало на регіон Південно-Східної Азії, в який ВООЗ включає також Індію (408 382), на другому місці — Північна і Південна Америка (208 359), на третьому — Європа (129 182).
Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстровано у США — 32 002 328. Далі йдуть Індія (19 557 457), Бразилія (14 659 011), Франція (5 553 806), Туреччина (4 849 408), Росія (4 823 255), Велика Британія (4 418 534), Італія (4 035 617), Іспанія (3 514 942), Німеччина (3 416 822), Аргентина (2 977 363) і Колумбія (2 859 724).