П.Порошенко про Б.Олійника: Україна втратила митця, творчість якого наповнювала гордістю за рідну землю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким та колегам Бориса Олійника у зв’язку з його смертю, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Українська культура понесла непоправну втрату — пішов у вічність, видатний поет та громадський діяч, Герой України, голова Українського фонду культури Борис Ілліч Олійник”, — йдеться у співчутті Президента.
Глава держави зазначив, що Україна втратила митця, творчість якого наповнювала гордістю за рідну землю та її народ.
“Він багато зробив, щоб нація утвердила свою мову і культуру”, — підкреслив Президент.
“Схиляю голову в глибокій скорботі і висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким Бориса Ілліча Олійника. Світла пам’ять про прекрасну людину та великого патріота України назавжди залишиться у наших серцях”, — зазначається у співчутті.
Як повідомляв УНН, сьогодні о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник.