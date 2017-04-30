П.Порошенко о Б.Олийныке: Украина потеряла художника, творчество которого наполняло гордостью за родную землю
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Бориса Олийныка в связи с его смертью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Украинская культура понесла невосполнимую утрату - ушел в вечность, выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олийнык", - говорится в соболезновании Президента.
Глава государства отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняло гордостью за родную землю и ее народ.
"Он много сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", - подчеркнул Президент.
"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю сердечные соболезнования родным и близким Бориса Ильича Олийныка. Светлая память о прекрасном человеке и большем патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - говорится в соболезновании.
Как сообщал УНН, сегодня в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык.