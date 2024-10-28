Орбан несподівано з'явився в готелі, де лідери грузинської опозиції зустрічаються із західними дипломатами
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неочікувано прибув до готелю Tbilisi Marriott, де проходила зустріч опозиції із західними дипломатами. Його офіційний візит до Грузії відбувається після спірних парламентських виборів, які критикує ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває з візитом у Грузії, несподівано прибув до готелю Tbilisi Marriott. Як повідомляють "Новини Грузія", у готелі триває зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами, передає УНН.
Наразі невідомо, навіщо до Tbilisi Marriott приїхав Орбан, зазначає Mtavari.
Офіційну зустріч Орбана в адміністрації уряду заплановано на вівторок, 29 жовтня.
Його візит до Тбілісі було проанонсовано одразу після виборів. Видання Politico зазначає, що ініціатива виходила від грузинської сторони - "Грузинська мрія" називає його своїм головним союзником у Європі та "бойовим християнином".
Орбан їде до Грузії після спірних виборів, які критикує ЄС28.10.24, 12:02 • 14133 перегляди
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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.