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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Орбан неожиданно появился в отеле, где лидеры грузинской оппозиции встречаются с западными дипломатами

Орбан неожиданно появился в отеле, где лидеры грузинской оппозиции встречаются с западными дипломатами

Киев  •  УНН

15:20 • 4744 просмотра

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Премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно прибыл в отель Tbilisi Marriott, где проходила встреча оппозиции с западными дипломатами. Его официальный визит в Грузию происходит после спорных парламентских выборов, которые критикует ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Грузии, неожиданно прибыл в отель Tbilisi Marriott. Как сообщают "Новости Грузия", в отеле проходит встреча лидеров оппозиции с западными дипломатами, передает УНН.

Пока неизвестно, зачем в Tbilisi Marriott приехал Орбан, отмечает Mtavari.

Официальная встреча Орбана в администрации правительства запланирована на вторник, 29 октября.

Его визит в Тбилиси был проанонсирован сразу после выборов. Издание Politico отмечает, что инициатива исходила от грузинской стороны - "Грузинская мечта" называет его своим главным союзником в Европе и "боевым христианином".

Орбан едет в Грузию после спорных выборов, которые критикует ЕС28 октября 2024, 10:02 • 11666 просмотров

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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