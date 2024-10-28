Орбан неожиданно появился в отеле, где лидеры грузинской оппозиции встречаются с западными дипломатами
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно прибыл в отель Tbilisi Marriott, где проходила встреча оппозиции с западными дипломатами. Его официальный визит в Грузию происходит после спорных парламентских выборов, которые критикует ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Грузии, неожиданно прибыл в отель Tbilisi Marriott. Как сообщают "Новости Грузия", в отеле проходит встреча лидеров оппозиции с западными дипломатами, передает УНН.
Пока неизвестно, зачем в Tbilisi Marriott приехал Орбан, отмечает Mtavari.
Официальная встреча Орбана в администрации правительства запланирована на вторник, 29 октября.
Его визит в Тбилиси был проанонсирован сразу после выборов. Издание Politico отмечает, что инициатива исходила от грузинской стороны - "Грузинская мечта" называет его своим главным союзником в Европе и "боевым христианином".
Орбан едет в Грузию после спорных выборов, которые критикует ЕС28 октября 2024, 10:02 • 11666 просмотров
Напомним
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.