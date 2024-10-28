Орбан едет в Грузию после спорных выборов, которые критикует ЕС
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с новоизбранным грузинским премьером Кобахидзе, несмотря на критику ЕС относительно нарушений на выборах. Боррель заявил о неравных условиях и нарушениях во время голосования в Грузии.
Несмотря на то, что Брюссель уже предупредил о серьезных нарушениях во время общенационального голосования в Грузии, премьер-министр Венгрии собирается посетить Тбилиси, поддерживая легитимность действующего правительства страны.
Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию в понедельник и встретится с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. Орбан поздравил премьер-министра Иракли Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с «потрясающей победой» в субботу.
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В воскресенье вечером, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что грузинские выборы, которые состоялись на выходных, характеризовались «неравными условиями игры, кампанией, вызывающей разногласия в поляризованной атмосфере, и значительным беспокойством относительно влияния недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс», а также заявлениями о запугивании и процедурных нарушениях.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг заявления о том, что голосование не было проведено честно.
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Высокопоставленный дипломат ЕС, получив разрешение на анонимность, сказал, что поездку Орбана в Грузию следует понимать лишь как «еще одну самостоятельную попытку Орбана, который путешествует в национальном качестве и, будучи президентом Совета, прямо не выступает за Европейский Союз в отношении внешнего мира».
Напомним,
В Грузии правящая партия получила большинство в парламенте: страна готовится к выборам президента.
Глава наблюдательной миссии ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, подрывающей инклюзивность, прозрачность и справедливость».
США поддерживают расследование возможных нарушений на выборах в Грузии.
Несмотря на резкую критику со стороны оппозиции и зафиксированные многочисленные нарушения во время парламентских выборов в Грузии, премьер Ираклий Кобахидзе заверил, что евроинтеграция остается приоритетом его правительства.
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