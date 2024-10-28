Орбан едет в Грузию после спорных выборов, которые критикует ЕС

Несмотря на то, что Брюссель уже предупредил о серьезных нарушениях во время общенационального голосования в Грузии, премьер-министр Венгрии собирается посетить Тбилиси, поддерживая легитимность действующего правительства страны.

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию в понедельник и встретится с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. Орбан поздравил премьер-министра Иракли Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с «потрясающей победой» в субботу.

Народ Грузии знает, что лучше всего для его страны, и сегодня его голос был услышан! - написал Орбан в социальной сети X

В воскресенье вечером, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что грузинские выборы, которые состоялись на выходных, характеризовались «неравными условиями игры, кампанией, вызывающей разногласия в поляризованной атмосфере, и значительным беспокойством относительно влияния недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс», а также заявлениями о запугивании и процедурных нарушениях.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг заявления о том, что голосование не было проведено честно.

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Высокопоставленный дипломат ЕС, получив разрешение на анонимность, сказал, что поездку Орбана в Грузию следует понимать лишь как «еще одну самостоятельную попытку Орбана, который путешествует в национальном качестве и, будучи президентом Совета, прямо не выступает за Европейский Союз в отношении внешнего мира».

Напомним,

В Грузии правящая партия получила большинство в парламенте: страна готовится к выборам президента.

Глава наблюдательной миссии ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, подрывающей инклюзивность, прозрачность и справедливость».

США поддерживают расследование возможных нарушений на выборах в Грузии.

Несмотря на резкую критику со стороны оппозиции и зафиксированные многочисленные нарушения во время парламентских выборов в Грузии, премьер Ираклий Кобахидзе заверил, что евроинтеграция остается приоритетом его правительства.

Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов