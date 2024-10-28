Орбан їде до Грузії після спірних виборів, які критикує ЄС

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8174 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 21457 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41816 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78241 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64480 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77641 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93124 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87232 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175956 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101041 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 24197 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11266 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11944 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13476 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21150 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 21458 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175956 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332425 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265900 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376509 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41817 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17448 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22616 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28380 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49222 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Орбан їде до Грузії після спірних виборів, які критикує ЄС

Київ • УНН

 • 14133 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з новообраним грузинським прем'єром Кобахідзе, незважаючи на критику ЄС щодо порушень на виборах. Боррель заявив про нерівні умови та порушення під час голосування в Грузії.

Орбан їде до Грузії після спірних виборів, які критикує ЄС

Незважаючи на те, що Брюссель вже попередив про серйозні порушення під час загальнонаціонального голосування у Грузії, прем'єр-міністр Угорщини збирається відвідати Тбілісі, підтримуючи легітимність діючого уряду країни.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Грузію в понеділок і зустрінеться з прем'єр-міністром країни Іраклієм Кобахідзе. Орбан привітав прем'єр-міністра Іраклі Кобахідзе та партію "Грузинська мрія" з "приголомшливою перемогою" у суботу.

Народ Грузії знає, що найкраще для його країни, і сьогодні його голос був почутий!

У неділю ввечері, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що грузинські вибори, які відбулися на вихідних, характеризувалися "нерівними умовами гри, кампанією, що викликає розбіжності в поляризованій атмосфері, і значним занепокоєнням щодо впливу нещодавніх законодавчих поправок на цей виборчий процес", а також заявами про залякування і процедурні порушення.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відкинув заяви про те, що голосування не було проведено чесно.

Доповнення

Високопоставлений дипломат ЄС, отримавши дозвіл на анонімність, сказав, що поїздку Орбана до Грузії слід розуміти лише як "ще одну самостійну спробу Орбана, який подорожує в національній якості та, будучи президентом Ради, прямо не виступає за Європейський Союз щодо зовнішній світ".

Нагадаємо

У Грузії правляча партія отримала більшість у парламенті: країна готується до виборів президента.

Глава спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в "поляризованій та обмежувальній обстановці, що підриває інклюзивність, прозорість і справедливість"

США підтримують розслідування можливих порушень на виборах у Грузії.

Незважаючи на різку критику з боку опозиції та зафіксовані численні порушення під час парламентських виборів у Грузії, прем'єр Іраклій Кобахідзе запевнив, що євроінтеграція залишається пріоритетом його уряду.

Президент Грузії відмовилася визнавати результати парламентських виборів27.10.24, 19:34 • 19020 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00