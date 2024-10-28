Орбан їде до Грузії після спірних виборів, які критикує ЄС
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з новообраним грузинським прем'єром Кобахідзе, незважаючи на критику ЄС щодо порушень на виборах. Боррель заявив про нерівні умови та порушення під час голосування в Грузії.
Незважаючи на те, що Брюссель вже попередив про серйозні порушення під час загальнонаціонального голосування у Грузії, прем'єр-міністр Угорщини збирається відвідати Тбілісі, підтримуючи легітимність діючого уряду країни.
Пише УНН із посиланням на Рolitico.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Грузію в понеділок і зустрінеться з прем'єр-міністром країни Іраклієм Кобахідзе. Орбан привітав прем'єр-міністра Іраклі Кобахідзе та партію "Грузинська мрія" з "приголомшливою перемогою" у суботу.
Народ Грузії знає, що найкраще для його країни, і сьогодні його голос був почутий!
У неділю ввечері, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що грузинські вибори, які відбулися на вихідних, характеризувалися "нерівними умовами гри, кампанією, що викликає розбіжності в поляризованій атмосфері, і значним занепокоєнням щодо впливу нещодавніх законодавчих поправок на цей виборчий процес", а також заявами про залякування і процедурні порушення.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відкинув заяви про те, що голосування не було проведено чесно.
Доповнення
Високопоставлений дипломат ЄС, отримавши дозвіл на анонімність, сказав, що поїздку Орбана до Грузії слід розуміти лише як "ще одну самостійну спробу Орбана, який подорожує в національній якості та, будучи президентом Ради, прямо не виступає за Європейський Союз щодо зовнішній світ".
Нагадаємо
У Грузії правляча партія отримала більшість у парламенті: країна готується до виборів президента.
Глава спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в "поляризованій та обмежувальній обстановці, що підриває інклюзивність, прозорість і справедливість".
США підтримують розслідування можливих порушень на виборах у Грузії.
Незважаючи на різку критику з боку опозиції та зафіксовані численні порушення під час парламентських виборів у Грузії, прем'єр Іраклій Кобахідзе запевнив, що євроінтеграція залишається пріоритетом його уряду.
Президент Грузії відмовилася визнавати результати парламентських виборів27.10.24, 19:34 • 19020 переглядiв