Операція СБУ та ВМС: уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у рф
Київ • УНН
СБУ та ВМС провели успішну операцію по ураженню складу розвідувальних дронів РФ у ростовській області. Атака включала використання безпілотників та ракети "Нептун", що призвело до детонації боєприпасів.
У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у ростовській області. За інформацією джерел УНН, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун".
Всю ніч росіяни в соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух - приліт "Нептуна". Згодом обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.
"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Доповнення
Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що в ростовській та ленінградській областях рф були атаковані замасковані військові об'єкти. росія намагається приховати військові заводи, видаючи їх за звичайні підприємства.
Раніше у рф повідомляли, що у ростовській області внаслідок атаки дронів сталася пожежа на підприємстві "ПластиФактор" та загорівся житловий будинок. Пошкоджено фасади та покрівлю семи будинків і школи, постраждалих немає. В російському оборонному відомстві заявили про нібито знищення та перехоплення силами протиповітряної оборони 40 українських безпілотних літальних апаратів.