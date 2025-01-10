Операція СБУ та ВМС: уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у рф

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 71474 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 72893 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 86261 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115864 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140426 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132627 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148124 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173852 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220525 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176401 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 115007 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 121130 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 154266 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137499 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 114343 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 71510 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 75334 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208514 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 206073 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 2698 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31646 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 33497 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 75545 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101164 перегляди
Актуальне
Операція СБУ та ВМС: уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у рф

Операція СБУ та ВМС: уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у рф

Київ • УНН

 • 24718 перегляди

СБУ та ВМС провели успішну операцію по ураженню складу розвідувальних дронів РФ у ростовській області. Атака включала використання безпілотників та ракети "Нептун", що призвело до детонації боєприпасів.

У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у ростовській області. За інформацією джерел УНН, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун". 

 Всю ніч росіяни в соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух - приліт "Нептуна". Згодом обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів. 

 "СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ. 

Доповнення

 Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що в ростовській та ленінградській областях рф були атаковані замасковані військові об'єкти. росія намагається приховати військові заводи, видаючи їх за звичайні підприємства. 

 Раніше у  рф повідомляли, що у ростовській області внаслідок атаки дронів сталася пожежа на підприємстві "ПластиФактор" та загорівся житловий будинок. Пошкоджено фасади та покрівлю семи будинків і школи, постраждалих немає. В російському оборонному відомстві заявили про нібито знищення та перехоплення силами протиповітряної оборони 40 українських безпілотних літальних апаратів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
r-360-neptuneR-360 Neptune
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
viiskovo-morski-syly-ukrainyВійськово-морські сили України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами