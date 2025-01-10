Операция СБУ и ВМС: поражен склад хранения российских дронов-разведчиков в рф
Киев • УНН
СБУ и ВМС провели успешную операцию по поражению склада разведывательных дронов рф в ростовской области. Атака включала использование беспилотников и ракеты «Нептун», что привело к детонации боеприпасов.
В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета «Нептун» отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в ростовской области. По информации источников УНН, сначала беспилотники Службы безопасности «перегрузили» российскую ПВО, а затем на объект «посетил» «Нептун».
Всю ночь россияне в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве - прилете «Нептуна». Впоследствии обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.
«СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских «птичек» в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться», - сообщил информированный источник в СБУ.
Дополнение
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в ростовской и ленинградской областях рф были атакованы замаскированные военные объекты. россия пытается скрыть военные заводы, выдавая их за обычные предприятия.
Ранее в рф сообщали, что в ростовской области в результате атаки дронов произошел пожар на предприятии «ПластиФактор» и загорелся жилой дом. Повреждены фасады и кровля семи домов и школы, пострадавших нет. В российском оборонном ведомстве заявили о якобы уничтожении и перехвате силами противовоздушной обороны 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.