Опендатабот: кількість охочих взяти шлюб за рік скоротилась на 16%

Понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції України. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте все одно менше, ніж до початку великої війни. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались — на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало — аж на 16% за рік.Загалом за останні 10 років нових родин поменшало в 1,6 раза.

Лідером за кількістю нових шлюбів у 2023 році став Київ — 21 802. Це на 14% менше, ніж у 2021 році. На другому місці Дніпропетровщина — 18 816 шлюбів. Замикає трійку лідерів Одещина — 13 740 нових сімей.Єдиним регіоном, де нових сімей на другий рік повномасштабної війни побільшало, стала Харківщина: 10 977 одружень або +11%.

Київ лідирує не лише за кількістю одружень, а й розірвань шлюбу — 3793 за минулий рік. На столицю припадає майже 16% від загальної кількості розлучень через РАГСи.

Суттєво збільшилась кількість розлучень у 2023 році порівняно з 2021 на Івано-Франківщині — +20%. А на Одещині, навпаки, торік розпалося на чверть менше подружніх пар, ніж у 2021 році.

Зазначається, що кількість шлюбних договорів торік зросла у 1,6 раза порівняно з першим роком великої війни. 2 586 договорів уклали торік — на третину менше, ніж у 2021 році.

Наразі на 72 шлюби припадає 1 шлюбний договір.

Нагадаємо

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилися понад 180 тисяч дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше маленьких українців народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині.