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Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 09:11  •  5803 просмотра

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Количество людей, желающих жениться, за год уменьшилось на 16% - по данным Министерства юстиции Украины, в 2023 году в Украине было зарегистрировано более 186 тысяч браков.

Более 186 тысяч браков было зарегистрировано в Украине в 2023 году по данным Министерства юстиции Украины. Разводов и брачных договоров стало больше, однако все равно меньше, чем до начала большой войны. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

В первый год полномасштабного вторжения украинцы активно женились - на 4% больше, чем в 2021, когда брак взяли 214 013 пар. Однако в 2023 браков резко уменьшилось - аж на 16% за год. В целом за последние 10 лет новых семей стало меньше в 1,6 раза.

Лидером по количеству новых браков в 2023 году стал Киев - 21 802. Это на 14% меньше, чем в 2021 году. На втором месте Днепропетровщина - 18 816 браков. Замыкает тройку лидеров Одесская область - 13 740 новых семей. Единственным регионом, где новых семей на второй год полномасштабной войны стало больше, стала Харьковщина: 10 977 бракосочетаний или +11%.

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Киев лидирует не только по количеству бракосочетаний, но и расторжений брака - 3793 за прошлый год. На столицу приходится почти 16% от общего количества разводов через ЗАГСы.

Существенно увеличилось количество разводов в 2023 году по сравнению с 2021 на Ивано-Франковщине - + 20%. А в Одесской области, наоборот, в прошлом году распалось на четверть меньше супружеских пар, чем в 2021 году.

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Отмечается, что количество брачных договоров в прошлом году выросло в 1,6 раза по сравнению с первым годом большой войны. 2 586 договоров заключили в прошлом году - на треть меньше, чем в 2021 году.

Сейчас на 72 брака приходится 1 брачный договор.

Напомним

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родились более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего маленьких украинцев родилось в Киеве, а меньше всего - на Херсонщине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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