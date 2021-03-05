ООС: зафіксовано три обстріли з позицій бойовиків, одного бійця важко поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентрі штабу ООС.
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"Протягом поточної доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авдіївки –зі стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Мар'їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї. Внаслідок цього, вогнепальне поранення отримав один український воїн. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.
Як наголосили в пресцентрі, на місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму "Тиша".
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
4 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.