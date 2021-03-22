ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Протягом минулої доби, 21 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Що відомо
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, окупанти відкривали вогонь по нашим захисникам із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського.
“Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає”, — відзвітували у штабі.
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Деталі
“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, — йдеться у повідомленні військових.
Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Ситуація від початку поточної доби
22 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Неподалік Богданівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували військові.