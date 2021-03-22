ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Что известно
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты открывали огонь по нашим защитникам с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье.
С ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций украинских защитников неподалеку Лебединского.
“Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, — отчитались в штабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названо имя бойца, погибшего накануне в Донбассе
Детали
“Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей”, — говорится в сообщении военных.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Ситуация с начала текущих суток
22 марта были зафиксированы одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Неподалеку от Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали военные.