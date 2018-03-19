ООН: рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю посилило почуття безвиході серед палестинців

КИЇВ. 20 березня. УНН. Рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю посилило почуття безвиході у палестинців. Таку думку висловив на сесії Ради ООН з прав людини у Женеві в доповіді спецдоповідач по правам і свободам на окупованих Ізраїлем палестинських територіях Майкл Лінк, інформує УНН.