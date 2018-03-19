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ООН: рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю посилило почуття безвиході серед палестинців

ООН: рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю посилило почуття безвиході серед палестинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю посилило почуття безвиході у палестинців. Таку думку висловив на сесії Ради ООН з прав людини у Женеві в доповіді спецдоповідач по правам і свободам на окупованих Ізраїлем палестинських територіях Майкл Лінк, інформує УНН.

Груднева заява Трампа, йдеться в документі, “призвела до серйозної політичної реакції міжнародного співтовариства і влади Палестини, а на Західному березі і в Секторі Гази спалахнули широкі протести”. “Почуття безвиході серед палестинців, викликані цією заявою, неможливо перебільшити, — підкреслює Лінк. — Ця заява і нинішня стурбованість з приводу дотримання прав людини слід розглядати на тлі 50 років окупації”.

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Спецдоповідач прийшов до висновку, що ситуація в області прав і свобод на окупованих палестинських територіях після його минулорічної доповіді “продовжила погіршуватися” — руйнувалися будинки палестинців і школи в Секторі Гази і на Західному березі, включаючи Східний Єрусалим. Палестинці “піддавалися арештам і безпідставного затримання, обмеженням свободи пересування”.

“Окупація з боку Ізраїлю зачіпає всі аспекти життя палестинців — від доступу до медичного обслуговування до будівництва будинку і прагнення виїхати за кордон”, — констатує Лінк. Він рекомендував уряду Ізраїлю “дотримуватися міжнародного права і повністю покласти край 50-річної окупації палестинських територій”, припинити блокаду Гази, забезпечити доступ палестинців до спеціалізованих медичних установ, поліпшити умови у тюрмах.

Нагадаємо, Дональд Трамп 6 грудня минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. Пізніше держсекретар Рекс Тіллерсон припустив, що це трапиться “не раніше як через три роки, хоча і це досить оптимістично”.

Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю викликало хвилю протестів у різних країнах світу, в першу чергу арабських і мусульманських, а на палестинських територіях пройшли масові акції протесту.

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