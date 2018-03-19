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ООН: решение США признать Иерусалим столицей Израиля усилило чувство безысходности среди палестинцев

ООН: решение США признать Иерусалим столицей Израиля усилило чувство безысходности среди палестинцев

Киев  •  УНН

 • 11152 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля усилило чувство безысходности у палестинцев. Такое мнение высказал на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в докладе спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк, информирует УНН.

Декабрьское заявление Трампа, говорится в документе, “привела к серьезной политической реакции международного сообщества и власти Палестины, а на Западном берегу и в секторе Газа вспыхнули широкие протесты”. “Чувство безысходности среди палестинцев, вызванные этим заявлением, невозможно преувеличить, — подчеркивает Линк. — Это заявление и нынешняя обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека следует рассматривать на фоне 50 лет оккупации”.

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Спецдокладчик пришел к выводу, что ситуация в области прав и свобод на оккупированных палестинских территориях после его прошлогоднего доклада “продолжила ухудшаться”, — разрушались дома палестинцев и школы в Секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Палестинцы “подвергались арестам и безосновательного задержания, ограничением свободы передвижения”.

“Оккупация со стороны Израиля затрагивает все аспекты жизни палестинцев — от доступа к медицинскому обслуживанию к строительству дома и стремление выехать за границу”, — констатирует Линк. Он рекомендовал правительству Израиля “соблюдать международное право и полностью положить конец 50-летней оккупации палестинских территорий”, прекратить блокаду Газы, обеспечить доступ палестинцев в специализированные медицинские учреждения, улучшить условия в тюрьмах.

Напомним, Дональд Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начало подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится “не ранее чем через три года, хотя и это достаточно оптимистично”.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну протестов в разных странах мира, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях прошли массовые акции протеста.

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