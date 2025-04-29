Оновлено дату початку тимчасової окупації Маріуполя

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
13:48 • 3058 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
11:06 • 18327 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 34701 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 38047 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 75258 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 80470 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 69693 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

29 квітня, 06:48 • 62784 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 33413 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59878 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6.1м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 40041 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 42519 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 33245 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 20420 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 9060 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 75309 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 80519 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 69738 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

29 квітня, 06:48 • 62809 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 58776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 33547 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 52927 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 51823 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 158379 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 71128 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Оновлено дату початку тимчасової окупації Маріуполя

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

Міністерство розвитку громад змінило дату тимчасової окупації Маріуполя на 21 травня 2022 року. Це рішення важливе для визнання героїзму оборонців міста, повідомив Олексій Рябикін.

Оновлено дату початку тимчасової окупації Маріуполя

Оновлено дату тимчасової окупації Маріуполя. Згідно з документом, датою тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року. Про це повідомило Мінрозвитку передає УНН.

Згідно з оновленим документом, датою тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року. Саме цього дня, за даними Генерального штабу ЗСУ, Маріуполь був повністю окупований збройними силами рф

- ідеться у дописі.

Заступник Міністра розвитку громад та територій зазначив Олексій Рябикін наголосив, що це рішення відновлює історичну справедливість і важливе для визнання тих, хто героїчно продовжував боронити місто, яке за документами вже вважалося окупованим.

Воно (рішення – ред.) важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади

- зазначив Рябикін.

Нагадаємо, що раніше датою завершення активних бойових дій в місті було 4 березня 2022 року.

У Маріуполі фіксують масовий мор дельфінів та птахів на узбережжі: відео28.04.25, 09:35 • 2944 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Генеральний штаб Збройних сил України
Маріуполь
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.90
S&P 500
$5,505.13
Tesla
$285.48
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,820.05