Оновлено дату початку тимчасової окупації Маріуполя

Оновлено дату тимчасової окупації Маріуполя. Згідно з документом, датою тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року. Про це повідомило Мінрозвитку передає УНН.

Заступник Міністра розвитку громад та територій зазначив Олексій Рябикін наголосив, що це рішення відновлює історичну справедливість і важливе для визнання тих, хто героїчно продовжував боронити місто, яке за документами вже вважалося окупованим.

Воно (рішення – ред.) важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади