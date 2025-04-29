Оновлено дату початку тимчасової окупації Маріуполя
Київ • УНН
Міністерство розвитку громад змінило дату тимчасової окупації Маріуполя на 21 травня 2022 року. Це рішення важливе для визнання героїзму оборонців міста, повідомив Олексій Рябикін.
Оновлено дату тимчасової окупації Маріуполя. Згідно з документом, датою тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року. Про це повідомило Мінрозвитку передає УНН.
Згідно з оновленим документом, датою тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року. Саме цього дня, за даними Генерального штабу ЗСУ, Маріуполь був повністю окупований збройними силами рф
Заступник Міністра розвитку громад та територій зазначив Олексій Рябикін наголосив, що це рішення відновлює історичну справедливість і важливе для визнання тих, хто героїчно продовжував боронити місто, яке за документами вже вважалося окупованим.
Воно (рішення – ред.) важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади
Нагадаємо, що раніше датою завершення активних бойових дій в місті було 4 березня 2022 року.
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