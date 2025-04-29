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Обновлена дата начала временной оккупации Мариуполя

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Министерство развития общин изменило дату временной оккупации Мариуполя на 21 мая 2022 года. Это решение важно для признания героизма защитников города, сообщил Алексей Рябыкин.

Обновлена дата начала временной оккупации Мариуполя

Обновлена дата временной оккупации Мариуполя. Согласно документу, датой временной оккупации города установлено 21 мая 2022 года. Об этом сообщило Минразвития передает УНН.

Согласно обновленному документу, датой временной оккупации города установлено 21 мая 2022 года. Именно в этот день, по данным Генерального штаба ВСУ, Мариуполь был полностью оккупирован вооруженными силами рф

- говорится в сообщении.

Заместитель Министра развития общин и территорий отметил Алексей Рябикин подчеркнул, что это решение восстанавливает историческую справедливость и важно для признания тех, кто героически продолжал защищать город, который по документам уже считался оккупированным.

Оно (решение – ред.) важно как для наших военных, так и для жителей города, переживших блокаду и обстрелы. Это шаг к честности в оценке событий, и я благодарю всех, кто приобщился к этому процессу: от военных и местной власти до представителей центральных органов власти

- отметил Рябикин.

Напомним, что ранее датой завершения активных боевых действий в городе было 4 марта 2022 года.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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