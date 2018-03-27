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Омелян оцінив збитки України від будівництва Керченського мосту

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Втрати України від будівництва та подальшого введення в експлуатацію Керченської переправи обчислюються десятками мільйонів гривень. Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Збитки несуться. Це десятки мільйонів гривень, за попередніми підрахунками. З політичної точки зору, я вбачаю, що це міст, який поєднає український Крим і українську Кубань”, — зауважив Омелян.

Також він додав, що жодних узгоджень зі сторони Росії щодо будівництва переправи та введення її в експлуатацію не було.

Як повідомляв УНН, Європейский союз засуджує спорудження Керченського моста без згоди України.

Українські Національні Новини

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