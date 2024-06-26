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Офіційно. Зеленський візьме участь у Саміті ЄС

Київ • УНН

 • 26374 перегляди

Засідання Європейської Ради розпочнеться з обміну думками з Президентом України Володимиром Зеленським, що дасть можливість обговорити ситуацію на місцях та привітати шлях України до європейського членства.

Офіційно. Зеленський візьме участь у Саміті ЄС

Засідання Європейської ради розпочнеться з обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським.Це випливає з листа президента Європейської ради Шарля Мішеля, надісланого главам держав і урядів із запрошенням на чергове засідання Європейської ради, що відбудеться в Брюсселі 27-28 червня. Текст листа поширено у вівторок, передає УНН.

Деталі

Наша зустріч розпочнеться в четвер, 27 червня, о 14:00 з обміну думками з президентом Зеленським. Це буде можливість обговорити ситуацію на місцях, а також взяти до відома деякі досягнення з часу нашої останньої зустрічі. Зокрема, ця Європейська рада буде можливістю привітати ухвалення переговорних рамок і проведення міжурядових конференцій з Україною, Молдовою та Чорногорією. Це історичні кроки на підтримку відповідного шляху цих країн до членства в Європі

написав Мішель.

Президент Європейської ради нагадав, що лідери ЄС "проявили амбітність і сміливість, спрямувавши надзвичайні доходи від знерухомлених російських активів на підтримку України цього року".

"На наступні роки разом із партнерами забезпечимо кредити для України ще на 50 мільярдів євро.Також вкрай важливо, щоб ми активізували нашу військову підтримку України, зосередивши увагу на протиповітряній обороні, боєприпасах і ракетах. Крім того, ми повинні продовжувати мобілізувати широку міжнародну підтримку справедливого миру в Україні на основі Статуту ООН", - продовжив він.

Мішель зазначив, що це засідання Європейської ради "буде особливо важливим, оскільки нам належить розглянути як предметний порядок денний, так і важливі рішення, що визначать наш шлях уперед".

"Серед цих рішень особливо виділяються три: по-перше, ми ухвалимо Стратегічний порядок денний. Вірна своїй ролі відповідно до Договору, Європейська рада визначить пріоритети ЄС і визначить стратегічні орієнтації ЄС на наступні п'ять років, тим самим спрямовуючи роботу наступного інституційного циклу. По-друге, ми визначимо шлях подальших внутрішніх реформ і, по-третє, узгодимо інституційні призначення", - деталізував він.

На порядок денний винесено і питання "руйнівної близькосхідної кризи".

Цього тижня Зеленський відвідає саміт ЄС, де Україна підпише безпекову угоду з Євросоюзом - ЗМІ24.06.24, 18:39 • 29264 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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