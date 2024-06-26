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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официально. Зеленский примет участие в Саммите ЕС

Официально. Зеленский примет участие в Саммите ЕС

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 21:27  •  373 просмотра

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Заседание Европейского Совета начнется с обмена мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским, что позволит обсудить ситуацию на местах и приветствовать путь Украины к европейскому членству.

Заседание Европейского совета начнется с обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из письма президента Европейского совета Шарля Мишеля, направленного главам государств и правительств с приглашением на очередное заседание Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 27-28 июня. Текст письма распространен во вторник, передает УНН.

Детали

Наша встреча начнется в четверг, 27 июня, в 14:00 с обмена мнениями с президентом Зеленским. Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения со времени нашей последней встречи. В частности, этот Европейский совет будет возможностью поприветствовать принятие переговорных рамок и проведение межправительственных конференций с Украиной, Молдовой и Черногорией. Это исторические шаги в поддержку соответствующего пути этих стран к членству в Европе

написал Мишель.

Президент Европейского совета напомнил, что лидеры ЕС "проявили амбициозность и смелость, направив чрезвычайные доходы от обездвиженных российских активов на поддержку Украины в этом году".

"На следующие годы вместе с партнерами обеспечим кредиты для Украины еще на 50 миллиардов евро. Также крайне важно, чтобы мы активизировали нашу военную поддержку Украины, сосредоточив внимание на противовоздушной обороне, боеприпасах и ракетах. Кроме того, мы должны продолжать мобилизовать широкую международную поддержку справедливого мира в Украине на основе Устава ООН", - продолжил он.

Мишель отметил, что это заседание Европейского совета "будет особенно важным, поскольку нам предстоит рассмотреть как предметную повестку дня, так и важные решения, которые определят наш путь вперед".

"Среди этих решений особенно выделяются три: во-первых, мы примем Стратегическую повестку дня. Верный своей роли в соответствии с Договором, Европейский совет определит приоритеты ЕС и определит стратегические ориентации ЕС на следующие пять лет, тем самым направляя работу следующего институционального цикла. Во-вторых, мы определим путь дальнейших внутренних реформ и, в-третьих, согласуем институциональные назначения", - детализировал он.

На повестку дня вынесен и вопрос "разрушительного ближневосточного кризиса".

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ24 июня 2024, 15:39 • 28749 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
chernogoriyaЧерногория
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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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