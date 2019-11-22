Один із прокурорів ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці - Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Один із прокурорів Генпрокуратури причетний до факту незаконного вимагання землі в селищі Затока на Одещині у одного з чиновників. Про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Злочинство, яке було припинене сьогодні на Одещині, пов’язане з вимаганням грошей в одного із чиновників Затоківської селищної ради. Ви знаєте наскільки цінна є земля в Затоці, це курортний регіон. Ця ситуація була пов’язана із вимаганням виділення землі особам, які не мали на це права”, — зазначив Рябошапка.
За його словами, землю вимагали в Білгород-Дністровському районі і на околицях селища Затока.
“На жаль, до цієї ситуації, до вимагання, був причетний один із прокурорів Генпрокуратури. Наразі вживаються заходи щодо перевірки причетності і встановлення форми вини кожної групи осіб, які були причетні до вимагань”, — сказав Рябошапка.
Раніше УНН повідомляв, в Одеській мерії провели невідкладні слідчі дії співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.