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Один із прокурорів ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці - Рябошапка

Один із прокурорів ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці - Рябошапка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Один із прокурорів Генпрокуратури причетний до факту незаконного вимагання землі в селищі Затока на Одещині у одного з чиновників. Про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.

“Злочинство, яке було припинене сьогодні на Одещині, пов’язане з вимаганням грошей в одного із чиновників Затоківської селищної ради. Ви знаєте наскільки цінна є земля в Затоці, це курортний регіон. Ця ситуація була пов’язана із вимаганням виділення землі особам, які не мали на це права”, — зазначив Рябошапка.

За його словами, землю вимагали в Білгород-Дністровському районі і на околицях селища Затока.

“На жаль, до цієї ситуації, до вимагання, був причетний один із прокурорів Генпрокуратури. Наразі вживаються заходи щодо перевірки причетності і встановлення форми вини кожної групи осіб, які були причетні до вимагань”, — сказав Рябошапка.

Раніше УНН повідомляв, в Одеській мерії провели невідкладні слідчі дії співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.

Українські Національні Новини

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