ОБСЄ зафіксувало зниження рівня насильства на Донбасі на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В період з 17 по 23 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 10%. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Вже четвертий тиждень поспіль, з 17 по 23 квітня, СММ зафіксувала зниження рівня насильства. Утім це зниження минулого тижня було мінімальним, воно склало лише близько 10%”, — повідомив А.Хуг.
Крім того, А.Хуг наголосив, що кількість вибухів, спричинених застосуванням важкого озброєння, минулого тижня знизилася близько на 55%.
"Вже другий тиждень поспіль зниження з точки зору застосування зброї забороненої мінськими домовленостями, а саме танків, мінометів та артилерії, було найпомітнішим. Минулого тижня ми зафіксували орієнтовно на 55% менше вибухів спричинених застосуванням забороненого озброєння, якщо порівнювати з попереднім тижнем",- додав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжить працювати в Україні, незважаючи на підрив автомобіля співробітників місії.