ОБСЕ зафиксировало снижение уровня насилия в Донбассе на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В период с 17 по 23 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала снижение уровня насилия в Донбассе на 10%. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Уже четвертую неделю подряд, с 17 по 23 апреля, СММ зафиксировала снижение уровня насилия. Впрочем, это снижение на прошлой неделе было минимальным, оно составило лишь около 10%", - сообщил А.Хуг.
Кроме того, А.Хуг отметил, что количество взрывов, вызванных применением тяжелого вооружения, на прошлой неделе снизилась примерно на 55%.
"Уже вторую неделю подряд снижение с точки зрения применения оружия запрещенной минскими договоренностям, а именно танков, минометов и артиллерии, было заметным. На прошлой неделе мы зафиксировали ориентировочно на 55% меньше взрывов вызванных применением запрещенного вооружения, если сравнивать с предыдущей неделей", - добавил А.Хуг.
Как сообщал УНН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать в Украине, несмотря на подрыв автомобиля сотрудников миссии.