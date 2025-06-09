Обмін полоненими: Зеленський, Буданов і Умєров опублікували нові щемливі фото і відео
Київ • УНН
В Україну повернулися її захисники з російського полону. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, поранені та ті, кому ще немає 25 років.
В Україну з російського полону повернулись її захисники. Про це повідомили в соцмережах Президент, Міністр оборони і начальник ГУР Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фото і відео обміну. Також відеокадри опублікували Міністерство оборони і Головне управління розвідки.
Це дуже емоційний момент, і водночас — результат злагодженої роботи: Президента України, переговорної команди, сил оборони, дипломатів і наших міжнародних партнерів
Україна дотримується домовленостей. Попри тиск і спроби маніпуляцій з боку рф — діємо чітко й послідовно. Працюємо далі — до повернення кожного українця
Нагадаємо
Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін з рф, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертають зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.
Серед звільнених, зокрема, представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО. Є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.
Також УНН повідомляв, що у рамках Стамбульских домовленостей триває робота над репатріацією тіл загиблих українських військових.