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Обмін полоненими: Зеленський, Буданов і Умєров опублікували нові щемливі фото і відео

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

В Україну повернулися її захисники з російського полону. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, поранені та ті, кому ще немає 25 років.

Обмін полоненими: Зеленський, Буданов і Умєров опублікували нові щемливі фото і відео

В Україну з російського полону повернулись її захисники. Про це повідомили в соцмережах Президент, Міністр оборони і начальник ГУР Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фото і відео обміну. Також відеокадри опублікували Міністерство оборони і Головне управління розвідки.

Це дуже емоційний момент, і водночас — результат злагодженої роботи: Президента України, переговорної команди, сил оборони, дипломатів і наших міжнародних партнерів

– заявив Міністр оборони Рустем Умєров.

Україна дотримується домовленостей. Попри тиск і спроби маніпуляцій з боку рф — діємо чітко й послідовно. Працюємо далі — до повернення кожного українця

– заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Нагадаємо

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін з рф, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертають зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Серед звільнених, зокрема, представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО. Є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.

Також УНН повідомляв, що у рамках Стамбульских домовленостей триває робота над репатріацією тіл загиблих українських військових.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Сухопутні війська Збройних сил України
Військово-морські сили Збройних сил України
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Умєров Рустем Енверович
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Буданов Кирило Олексійович
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