Обмен пленными: Зеленский, Буданов и Умеров опубликовали новые щемящие фото и видео
Киев • УНН
В Украину вернулись ее защитники из российского плена. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, раненые и те, кому еще нет 25 лет.
В Украину из российского плена вернулись ее защитники. Об этом сообщили в соцсетях Президент, Министр обороны и начальник ГУР Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото и видео обмена. Также видеокадры опубликовали Министерство обороны и Главное управление разведки.
Это очень эмоциональный момент, и в то же время — результат слаженной работы: Президента Украины, переговорной команды, сил обороны, дипломатов и наших международных партнеров
Украина соблюдает договоренности. Несмотря на давление и попытки манипуляций со стороны рф — действуем четко и последовательно. Работаем дальше — до возвращения каждого украинца
Напомним
Сегодня, 9 июня, начался обмен с рф, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
Среди освобожденных, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО. Есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.
Также УНН сообщал, что в рамках Стамбульских договоренностей продолжается работа над репатриацией тел погибших украинских военных.