Обмен пленными: Зеленский, Буданов и Умеров опубликовали новые щемящие фото и видео

В Украину из российского плена вернулись ее защитники. Об этом сообщили в соцсетях Президент, Министр обороны и начальник ГУР Минобороны Украины, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото и видео обмена. Также видеокадры опубликовали Министерство обороны и Главное управление разведки.

Это очень эмоциональный момент, и в то же время — результат слаженной работы: Президента Украины, переговорной команды, сил обороны, дипломатов и наших международных партнеров

Украина соблюдает договоренности. Несмотря на давление и попытки манипуляций со стороны рф — действуем четко и последовательно. Работаем дальше — до возвращения каждого украинца