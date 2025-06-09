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Обмен пленными: Зеленский, Буданов и Умеров опубликовали новые щемящие фото и видео

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

В Украину вернулись ее защитники из российского плена. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, раненые и те, кому еще нет 25 лет.

Обмен пленными: Зеленский, Буданов и Умеров опубликовали новые щемящие фото и видео

В Украину из российского плена вернулись ее защитники. Об этом сообщили в соцсетях Президент, Министр обороны и начальник ГУР Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото и видео обмена. Также видеокадры опубликовали Министерство обороны и Главное управление разведки.

Это очень эмоциональный момент, и в то же время — результат слаженной работы: Президента Украины, переговорной команды, сил обороны, дипломатов и наших международных партнеров

– заявил Министр обороны Рустем Умеров.

Украина соблюдает договоренности. Несмотря на давление и попытки манипуляций со стороны рф — действуем четко и последовательно. Работаем дальше — до возвращения каждого украинца

– заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Напомним

Сегодня, 9 июня, начался обмен с рф, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Среди освобожденных, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО. Есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.

Также УНН сообщал, что в рамках Стамбульских договоренностей продолжается работа над репатриацией тел погибших украинских военных.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Украинские сухопутные войска
Военно-морские силы Украины
Министерство обороны Украины
Рустем Умеров
Стамбул
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
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