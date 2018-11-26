Новинский: Порошенко затеял "игру" с военным положением, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями

"Протягом останніх років наша країна переживала більші кризи і більш важкі наслідки. Але жодного разу Порошенко навіть не намагався вести мову про воєнний стан. Просто тоді до виборів залишалося три роки, і рейтинг у нього був досить високим. Зараз в результаті інциденту в Азовському морі він намагається ввести воєнний стан. До виборів залишилося чотири місяці, у нього найнижчий рейтинг і він розуміє, що у нього немає ніякої можливості легітимним способом обратися на черговий термін ", - зазначив опозиційний політик.

На думку Вадима Новинського, Порошенко затіяв «гру» з воєнним станом для того, щоб встановити диктатуру з надзвичайними повноваженнями.

"Ми в цій грі участі не збираємося і будемо робити все, щоб його очікування не виправдалися. Ми будемо захищати кожного українця. Ми зробимо все, що щоб громадяни нашої країни не втратили прав і свобод, щоб не було економічного колапсу. Ми зробимо все, щоб Україна не постраждала від бездумних дій Петра Порошенка, спрямованих виключно на збереження своєї власної влади ", - зазначив голова парламентської фракції" Опозиційного блоку ".

Вадим Новинський порадив президенту Порошенко і міністру закордонних справ Климкіну концентруватися не на встановленні диктатури, а на звільнення 23 полонених моряків.