НБУ надав повноваження зі зберігання запасів готівки ще одному банку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Національний банк України уповноважив УкрСиббанк на зберігання запасів готівки. Про це повідомила пресслужба НБУ, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, УкрСиббанк став п’ятим банком, який може здійснювати операції із запасами готівки НБУ. Також банк забезпечуватиме інші банки в регіонах готівкою, прийматиме від них її надлишки та зношені гроші.
У пресслужбі зазначили, що раніше УкрСиббанк письмово звернувся до регулятора з наміром стати уповноваженим банком із зберігання запасів готівки та надав усю необхідну інформацію.
Зазначається, що банк має тридцятирічний досвід роботи з організації касового обслуговування та понад 22-річний досвід здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів із використанням найсучасніших технологій. Банк володіє розгалуженою мережею відокремлених підрозділів на території України, зокрема має касові центри в Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Харкові, Ужгороді, Одесі, Львові та Вінниці.
В НБУ також зауважили, що завдяки розширенню мережі уповноважених банків НБУ продовжить делегувати їм частину функцій, які він виконує в регіонах сьогодні. Це дасть можливість поступово переходити від частково делегованої моделі організації готівкового обігу, що наразі існує в Україні, на делеговану модель.
Доповнення
Національний банк України оновив перелік системно важливих банків, що робить щороку. І зі списку вибув Кредобанк.