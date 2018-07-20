Найбільший оператор лотерей “М.С.Л.” виявив у центрі столиці замаскований під його бренд гральний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У центрі столиці функціонував гральний заклад, замаскований під бренд найбільшого оператора державних лотерей “М.С.Л.”, передає кореспондент УНН.
Нелегали використовували назви державних лотерей, їх логотипи, символіку та копії ліцензій “М.С.Л.”.
"Розміщено рекламні вивіски, використовуються знаки для товарів і послуг, які зареєстровані за "М.С.Л". На персональних комп'ютерах встановлено програмне забезпечення, на екранах, зокрема, зазначаються логотипи та найменування ТОВ "М.С.Л." Насправді ж цей заклад жодного відношення до ТОВ "М.С.Л." не має. Тобто, фактично заклад здійснює протиправну діяльність, маскуючись під пункт продажу білетів державних лотерей", - коментує адвокат "М.С.Л." Владислав Юхименко.
І таких нелегалів сьогодні більше, ніж офіційних точок, наголосили в “М.С.Л.”.
"Це - системна проблема, оскільки вона існує дуже давно, по всій Україні. І це стосується не лише нашої компанії, але й усіх операторів лотерей. Якщо казати про кількість точок, які існують під назвою того чи іншого оператора державних лотерей, то за даними нашої служби безпеки, яка дуже щільно співпрацює з органами поліції, таких точок може бути близько 2 тисяч", - коментує віце-президент компанії “М.С.Л.” Євген Власенко.
Подібний заклад “М.С.Л.” виявив також на Чоколівському бульварі. Поліція обіцяє розібратися з порушниками та вже відкрила кримінальні провадження.
Водночас, поспілкуватися із власниками таких "лотерейних" залів ні правоохоронцям, ні журналістам не вдалося. Непривітними виявилися й працівники закладів, які доволі спокійно сприймали все те, що відбувалось і були впевнені, що як тільки всі поїдуть - заклад функціонуватиме в звичному режимі. Аби цього не сталося, УНН і надалі слідкуватиме за цією історією і результатами слідства правоохоронців.