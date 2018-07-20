Крупнейший оператор лотерей "М.С.Л." обнаружил в центре столицы замаскированное под его бренд игорное заведение

Нелегалы ​​использовали названия государственных лотерей, их логотипы, символику и копии лицензий "М.С.Л.".

"Размещено рекламные вывески, используются знаки для товаров и услуг, зарегистрированных за "М.С.Л". На персональных компьютерах установлено программное обеспечение, на экранах, в частности, указываются логотипы и наименования ООО "М.С.Л." На самом деле это заведение никакого отношения к ООО "М.С.Л." не имеет. То есть, фактически заведение осуществляет противоправную деятельность, маскируясь под пункт продажи билетов государственных лотерей", - комментирует адвокат "М.С.Л." Владислав Юхименко.

И таких нелегалов сегодня больше, чем официальных точек, отметили в "М.С.Л.".

"Это - системная проблема, поскольку она существует очень давно, по всей Украине. И это касается не только нашей компании, но и всех операторов лотерей. Если говорить о количестве точек, которые существуют под названием того или иного оператора государственных лотерей, то по данным нашей службы безопасности, которая очень плотно сотрудничает с органами полиции, таких точек может быть около 2 тысяч", - комментирует вице-президент компании "М.С.Л." Евгений Власенко.

Подобное заведение "М.С.Л." обнаружил также на Краснозвездном проспекте. Полиция обещает разобраться с нарушителями и уже открыла уголовные производства.

В то же время, пообщаться с владельцами таких "лотерейных" залов ни правоохранителям, ни журналистам не удалось. Неприветливыми оказались и работники учреждений, которые довольно спокойно воспринимали все то, что происходило и были уверены, что как только все уедут - заведение будет функционировать в обычном режиме. Чтобы этого не произошло, УНН и в дальнейшем будет следить за этой историей и результатами следствия правоохранителей.