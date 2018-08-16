Найбільший одержувач відшкодування ПДВ загруз в кримінальних справах щодо несплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У липні 2018 року найбільший виробник соняшникової олії "Кернел" отримав з бюджету понад 500 тис. грн відшкодування ПДВ, з початку року - близько 4 млрд грн. При цьому компанія фігурує в кримінальному провадженні за фактом несплати податків на загальну суму 350 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГПУ, які вважають, що фігуранти кримінального провадження, включаючи "Кернел", створили злочинну організацію, діяльність якої полягала в систематичному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
"Злочинна діяльність зазначених осіб здійснюється на території Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України і пов'язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов'язкових платежів", - йдеться в постанові суду.
Повідомляється, що для реалізації своїх цілей злочинці створили низку підприємств з ознаками фіктивності. За результатами виявлених порушень підприємствам було донараховано податків на загальну суму понад 350 млн грн.
Нагадаємо, "Кернел" - абсолютний лідер серед агрокомпаній з відшкодування ПДВ з бюджету. Відтоді як співвласником компанії став народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій Хомутиннік - суми відшкодування ПДВ збільшилися на 228%.
Раніше УНН повідомляв, що в кінці липня приватний літак нардепа Хомутинніка виявили в аеропорту Італії.