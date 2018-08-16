Найбільший одержувач відшкодування ПДВ загруз в кримінальних справах щодо несплати податків

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У липні 2018 року найбільший виробник соняшникової олії "Кернел" отримав з бюджету понад 500 тис. грн відшкодування ПДВ, з початку року - близько 4 млрд грн. При цьому компанія фігурує в кримінальному провадженні за фактом несплати податків на загальну суму 350 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.