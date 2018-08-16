Крупнейший получатель возмещения НДС погряз в уголовных делах по неуплате налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В июле 2018 года крупнейший производитель подсолнечного масла “Кернел” получил из бюджета более 500 тыс. грн возмещения НДС, с начала года — около 4 млрд грн. При этом компания фигурирует в уголовном производстве по факту неуплаты налогов на общую сумму 350 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГПУ, которые считают, что фигуранты уголовного производства, включая “Кернел”, создали преступную организацию, деятельность которой заключалась в систематическом уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и дальнейшей легализации денежных средств, добытых преступным путем.
“Преступная деятельность указанных лиц осуществляется на территории Киева, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей и других регионах Украины и связанная с незаконным экспортом сельскохозяйственной продукции неустановленного происхождения без начисления и уплаты предусмотренных законом налогов, сборов и других обязательных платежей”, — говорится в постановлении суда.
Сообщается, что для реализации своих целей преступники создали ряд предприятий с признаками фиктивности. По результатам выявленных нарушений предприятиям было доначислено налогов на общую сумму более 350 млн грн.
Напомним, “Кернел” — абсолютный лидер среди агрокомпаний по возмещению НДС с бюджета. С тех пор, как совладельцем компании стал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник — суммы возмещения НДС увеличились на 228%.
Ранее УНН сообщал, что в конце июля частный самолет нардепа Хомутынника обнаружен в аэропорту Италии.