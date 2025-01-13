Наслідки артобстрілу в Часовому Яру: загинули двоє мирних жителів
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського удару в Часовому Яру на Донеччині загинули дві жінки 60 та 66 років. Регіон продовжує зазнавати обстрілів, місцева влада закликає евакуюватися.
У місті Часів Яр на Донеччині внаслідок чергового артилерійського удару загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Згідно з даними, жертвами цієї атаки стали жінки похилого віку, яким було 60 і 66 років.
Обстріли в регіоні тривають, створюючи постійну небезпеку для місцевого населення.
Влада закликає людей залишати небезпечні території, щоб уникнути трагедій і зберегти життя.
Нагадаємо
Раніше була інформація, що Донецька область за добу витримала 15 обстрілів, через які було пошкоджено школу, будинки, підприємство та поранено одну особу. Окупанти обстріляли кілька населених пунктів з артилерії та ракетами
Авіація рф завдала удару по пожежній частині на Донеччині10.01.25, 20:42 • 28533 перегляди