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Наслідки артобстрілу в Часовому Яру: загинули двоє мирних жителів

Наслідки артобстрілу в Часовому Яру: загинули двоє мирних жителів

Київ • УНН

 • 25819 перегляди

Внаслідок артилерійського удару в Часовому Яру на Донеччині загинули дві жінки 60 та 66 років. Регіон продовжує зазнавати обстрілів, місцева влада закликає евакуюватися.

У місті Часів Яр на Донеччині внаслідок чергового артилерійського удару загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними, жертвами цієї атаки стали жінки похилого віку, яким було 60 і 66 років. 

Обстріли в регіоні тривають, створюючи постійну небезпеку для місцевого населення.

Влада закликає людей залишати небезпечні території, щоб уникнути трагедій і зберегти життя.

Нагадаємо

Раніше була інформація, що Донецька область за добу витримала 15 обстрілів, через які було пошкоджено школу, будинки, підприємство та поранено одну особу. Окупанти обстріляли кілька населених пунктів з артилерії та ракетами

Авіація рф завдала удару по пожежній частині на Донеччині10.01.25, 20:42 • 28533 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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