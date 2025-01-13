Последствия артобстрела в Часовом Яру: погибли двое мирных жителей
Киев • УНН
В результате артиллерийского удара в Часовом Яру Донецкой области погибли две женщины 60 и 66 лет. Регион продолжает подвергаться обстрелам, местные власти призывают эвакуироваться.
В городе Часов Яр Донецкой области в результате очередного артиллерийского удара погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Согласно данным, жертвами этой атаки стали пожилые женщины, которым было 60 и 66 лет.
Обстрелы в регионе продолжаются, создавая постоянную опасность для местного населения.
Власти призывают людей покидать опасные территории, чтобы избежать трагедий и сохранить жизни.
Напомним
Ранее была информация, что Донецкая область за сутки выдержала 15 обстрелов, из-за которых были повреждены школа, дома, предприятие и ранен один человек. Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов из артиллерии и ракетами
Авиация рф нанесла удар по пожарной части в Донецкой области10.01.25, 20:42 • 27593 просмотра