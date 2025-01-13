Последствия артобстрела в Часовом Яру: погибли двое мирных жителей

В городе Часов Яр Донецкой области в результате очередного артиллерийского удара погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Согласно данным, жертвами этой атаки стали пожилые женщины, которым было 60 и 66 лет.

Обстрелы в регионе продолжаются, создавая постоянную опасность для местного населения.

Власти призывают людей покидать опасные территории, чтобы избежать трагедий и сохранить жизни.

Напомним

Ранее была информация, что Донецкая область за сутки выдержала 15 обстрелов, из-за которых были повреждены школа, дома, предприятие и ранен один человек. Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов из артиллерии и ракетами

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