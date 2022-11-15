Населення світу сягнуло 8 мільярдів

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"Ця віха - привід відзначити різноманітність та досягнення, враховуючи при цьому загальну відповідальність людства за планету", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Хоча темпи зростання знизилися, очікується, що населення світу продовжить зростати завдяки покращенню громадської охорони здоров'я, харчування, особистої гігієни та медицини.

"У той час як глобальному населенню знадобилося 12 років, щоб вирости з 7 до 8 мільярдів, потрібно приблизно 15 років - до 2037 року - щоб воно досягло 9 мільярдів, що є ознакою того, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються", - заявили в ООН.

За оцінками ООН, до 2023 року Індія може обігнати Китай і стати найгустонаселенішою країною світу.

На вісім країн, а саме Демократичну Республіку Конго, Єгипет, Ефіопію, Індію, Нігерію, Пакистан, Філіппіни та Танзанію, припадатиме більше половини прогнозованого приросту населення світу до 2050 року.

У 2019 році середня очікувана тривалість життя при народженні досягла 72,8 років, збільшившись приблизно на дев'ять років у порівнянні з 1990 роком, тоді як очікується, що подальше зниження смертності призведе до того, що в 2050 році середня глобальна тривалість життя становитиме близько 77,2 роки.