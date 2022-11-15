Население мира достигло 8 миллиардов

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"Эта веха – повод отметить разнообразие и достижения, учитывая при этом общую ответственность человечества за планету", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Детали

Хотя темпы роста снизились, ожидается, что население мира продолжит расти благодаря улучшению общественного здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины.

"В то время как глобальному населению понадобилось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 миллиардов, нужно примерно 15 лет – к 2037 году – чтобы оно достигло 9 миллиардов, что является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются", – заявили в ООН.

По оценкам ООН, к 2023 году Индия может обогнать Китай и стать самой густонаселенной страной мира.

На восемь стран, а именно Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию, будет приходиться более половины прогнозируемого прироста населения мира к 2050 году.

В 2019 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 72,8 лет, увеличившись примерно на девять лет по сравнению с 1990 годом, в то время как ожидается, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что в 2050 году средняя глобальная продолжительность жизнь составит около 77,2 лет.