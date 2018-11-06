Нападника Мбаппе названо найдорожчим футболістом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. 19-річного форварда збірної Франції та “Парі Сен-Жермен” Кіліана Мбаппе обрано найбільш дорожчим футболістом світу за підсумками підрахунку дослідницького центру “CIES Football Observatory”, інформує УНН.
Трансферна вартість 19-річного нападника склала 216,5 млн. євро. У трійку найдорожчих нападників також потрапили Гаррі Кейн (197,3 млн євро, “Тотенхем”) і Неймар (197 млн. євро, “ПСЖ”).
Відзначимо, що форвард “Барселони” Ліонель Мессі виявився на шостому місці серед нападників, трансферна вартість аргентинця оцінюється в 170,6 млн. євро, а Кріштіану Роналду і зовсім не потрапив в першу десятку.
Додамо, що найдорожчим півзахисником за підсумками дослідження був визнаний Деле Аллі (163,4 млн. євро), який виступає за “Тотенхем”. Серед захисників — Самюель Умтіті (99,2 млн. євро, “Барселона”), серед голкіперів — бразилець Едерсон (102,0 млн. євро, “Манчестер Сіті”).