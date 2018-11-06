Нападающий Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 19-летнего форварда сборной Франции и “Пари Сен-Жермен” Килиана Мбаппе признан наиболее дорогим футболистом мира по итогам подсчета исследовательского центра “CIES Football Observatory”, информирует УНН.
Трансферная стоимость 19-летнего нападающего составила 216, 5 млн. евро. В тройку самых дорогих нападающих также попали Кейн (197,3 млн. евро, “Тоттенхэм”) и Неймар (197 млн. евро, “ПСЖ”).
Отметим, что форвард “Барселоны” Лионель Месси оказался на шестом месте среди нападающих, трансферная стоимость аргентинца оценивается в 170,6 млн евро, а Криштиану Роналду и вовсе не попал в первую десятку.
Добавим, что самым дорогим полузащитником по итогам исследования был признан Деле Алле (163,4 млн евро), который выступает за “Тоттенхэм”. Среди защитников — Самюэль Умтити (99,2 евро, “Барселона”), среди голкиперов — бразилец Эдерсон (102 млн. евро, “Манчестер Сити”).