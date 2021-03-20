Намальований свинею портрет принца Гаррі продали за 90 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Свиня-художниця з ПАР на прізвисько Пігкассо (Pigcasso) намалювала портрет британського принца Гаррі всього за кілька хвилин. Картину продали, а гроші виручені від продажу спрямують на підтримку сільськогосподарських тварин. Про це пише УНН з посиланням на The Sun.
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Портрет був створений за кілька хвилин. Як зазначається, 4-річна свиня намалювала вже сотні картин.
Покупцем картини став житель Іспанії, який є великим шанувальником робіт Пігкассо. Портрет принца йому обійшовся в 2350 фунтів стерлінгів (90 тисяч гривень).
За словами господині свині Джоанн Лефсон, всі гроші від продажу полотен Пігкассо витрачаються на тварин з ферми.
"Пігкассо не відрізняється від інших свиней, вона розумна та допитлива. Єдина суттєва різниця полягає в тому, що вона має масу талантів, коли малює", - говорить про свого підопічного власниця.
Загалом, за продані картини Пігкассо виручили близько 50 тисяч фунтів стерлінгів (1 922 375,06 гривень).
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