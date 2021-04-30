Намагались “притиснути Україну до стіни” для легалізації ОРДЛО: у ТКГ пояснили, чому не буде перемир’я на Великдень

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“Росіянам завжди потрібно одне і те ж. Вони хотіли і цього разу проштовхнути суб’єктність „ЛНР“ і „ДНР“. Тобто, вони скористались нагодою перемир’я, звичайною для себе тактикою цейтноту, щоб притиснути нас до стіни і сказати „або зараз або ніколи“. В заяві, яку вони пропонували, тричі було сформульовано „Україна і ОРДЛОУ“ — тобто вони хотіли, щоб ми просто визнали ОРДЛО”, — сказав Арестович.

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Зі слів речника української делегації, у заяві взагалі не йшлось про роль ОБСЄ — позиція, на якій наполягала українська сторона, росіяни замість цього протискали спробу легітимізації так званих республік.

“Ми не сприйняли це... Це червона лінія, яку ми не перейдемо”, — зазначив він.

Так, на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу спільної заяви ухвалено не було — тоді і Україна, і Росія запропонували свій варіант заяви щодо Великоднього перемир’я, сторони домовились продовжити роботу до кінця тижня для знаходження компромісу.

“Після того, як Леонід Кравчук надіслав відповідного листа, компромісний, відредактований варіант, вони взяли певний час і відмовились його підписувати. Ми надсилали через ОБСЄ. Тобто було видно, що вони прикинули, що до чого, і прийняли рішення, що ні”, — пояснив Арестович.

Він додав, що українська сторона не припинить спроб досягти “тиші” на Донбасі. Однак, констатує речник, росіяни прив’язують всі питання до “легалізації ЛНР і ДНР” — обміну ув’язнених, відкриття КПВВ, перемир’я тощо.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сторони у Тристоронній контактній групі погодили запровадження “тиші” на Донбасі на Великдень — залишилось узгодити це на папері.

Після цього, на засіданні ТКГ, яке відбулось у середу, всі сторони привітали ініціативу встановлення Великоднього перемир’я.