Намагались “притиснути Україну до стіни” для легалізації ОРДЛО: у ТКГ пояснили, чому не буде перемир’я на Великдень

ukru
Ексклюзив
10:51 • 44156 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 76724 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 126639 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 168263 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 248224 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183951 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177225 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188417 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155163 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160279 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 107902 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 106880 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 120746 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 94478 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 110490 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 248229 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 198448 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 293613 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 288775 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 415336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 5792 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 91385 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 96944 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 92346 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110987 перегляди
Актуальне
Намагались “притиснути Україну до стіни” для легалізації ОРДЛО: у ТКГ пояснили, чому не буде перемир’я на Великдень

Намагались “притиснути Україну до стіни” для легалізації ОРДЛО: у ТКГ пояснили, чому не буде перемир’я на Великдень

Київ • УНН

 • 37879 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) зірвала шанси на встановлення режиму “тиші” на Донбасі на час Великодніх свят. Про це в коментарі УНН сказав спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Цитата

“Росіянам завжди потрібно одне і те ж. Вони хотіли і цього разу проштовхнути суб’єктність „ЛНР“ і „ДНР“. Тобто, вони скористались нагодою перемир’я, звичайною для себе тактикою цейтноту, щоб притиснути нас до стіни і сказати „або зараз або ніколи“. В заяві, яку вони пропонували, тричі було сформульовано „Україна і ОРДЛОУ“ — тобто вони хотіли, щоб ми просто визнали ОРДЛО”, — сказав Арестович.

Деталі

Зі слів речника української делегації, у заяві взагалі не йшлось про роль ОБСЄ — позиція, на якій наполягала українська сторона, росіяни замість цього протискали спробу легітимізації так званих республік.

“Ми не сприйняли це... Це червона лінія, яку ми не перейдемо”, — зазначив він.

Так, на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу спільної заяви ухвалено не було — тоді і Україна, і Росія запропонували свій варіант заяви щодо Великоднього перемир’я, сторони домовились продовжити роботу до кінця тижня для знаходження компромісу.

“Після того, як Леонід Кравчук надіслав відповідного листа, компромісний, відредактований варіант, вони взяли певний час і відмовились його підписувати. Ми надсилали через ОБСЄ. Тобто було видно, що вони прикинули, що до чого, і прийняли рішення, що ні”, — пояснив Арестович.

Він додав, що українська сторона не припинить спроб досягти “тиші” на Донбасі. Однак, констатує речник, росіяни прив’язують всі питання до “легалізації ЛНР і ДНР” — обміну ув’язнених, відкриття КПВВ, перемир’я тощо.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сторони у Тристоронній контактній групі погодили запровадження “тиші” на Донбасі на Великдень — залишилось узгодити це на папері.

Після цього, на засіданні ТКГ, яке відбулось у середу, всі сторони привітали ініціативу встановлення Великоднього перемир’я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами