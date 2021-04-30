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Пытались "прижать Украину к стене" для легализации ОРДЛО: в ТКГ объяснили, почему не будет перемирия на Пасху

Пытались "прижать Украину к стене" для легализации ОРДЛО: в ТКГ объяснили, почему не будет перемирия на Пасху

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сорвала шансы на установление режима "тишины" на Донбассе на время Пасхальных праздников. Об этом в комментарии УНН сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Цитата

"Россиянам всегда нужно одно и то же. Они хотели и на этот раз протолкнуть субъектность "ЛНР" и "ДНР". То есть, они воспользовались случаем перемирия, обычной для себя тактикой цейтнота, чтобы прижать нас к стене и сказать "или сейчас или никогда". В заявлении, которое они предлагали, трижды был сформулировано "Украина и ОРДЛОУ" - то есть они хотели, чтобы мы просто признали ОРДЛО", - сказал Арестович.

Детали

По словам представителя украинской делегации, в заявлении вообще не говорилось о роли ОБСЕ - позиция, на которой настаивала украинская сторона, россияне вместо этого прожимали попытку легитимизации так называемых республик.

"Мы не восприняли это ... Это красная линия, которую мы не перейдем", - отметил он.

Так, на заседании Трехсторонней контактной группы в среду совместное заявления принято не было - тогда и Украина, и Россия предложили свой вариант заявления по Пасхальному перемирию, стороны договорились продолжить работу до конца недели для нахождения компромисса.

"После того, как Леонид Кравчук направил соответствующее письмо, компромиссный, отредактированный вариант, они взяли определенное время и отказались его подписывать. Мы посылали через ОБСЕ. То есть было видно, что они прикинули, что к чему, и приняли решение, что нет", - пояснил Арестович.

Он добавил, что украинская сторона не прекратит попыток достичь "тишины" на Донбассе. Однако, констатирует представитель, россияне привязывают все вопросы к "легализации ЛНР и ДНР" - обмена заключенных, открытия КПВВ, перемирия и тому подобное.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все стороны в Трехсторонней контактной группе согласовали введение "тишины" на Донбассе на Пасху - осталось согласовать это на бумаге.

После этого, на заседании ТКГ, которое состоялось в среду, все стороны приветствовали инициативу установления Пасхального перемирия.

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