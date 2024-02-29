Нам тут жити: Київстар та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування
Київ • УНН
Нам тут жити: Київстар та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування
Спільний благодійний проєкт задля пришвидшення розмінування від Київстар і фонду "Повернись живим" успішно завершено. У межах ініціативи передано всі комплекти необхідної техніки, автівки та набори сучасного обладнання для знешкодження мін та боєприпасів захисникам 146 інженерно-саперних груп ЗСУ.
Кожна група отримала новий пікап, квадрокоптер, планшет, радіостанції, персональні та групові набори для розмінування, металошукач, підривну машинку із зарядним пристроєм і підсумком тощо. Між групами військових частин розподілили 42 модульні вибухозахисні костюми "Яровит".
З травня 2023 року тривала фандрейзингова кампанія на забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування саперів Сил підтримки ЗСУ. Загалом акумульовано 180 млн грн завдяки внескам небайдужих українців, іноземних партнерів, абонентів і співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури. Київстар перерахував на збір понад 61 мільйон гривень, з яких прямий благодійний внесок компанії – 31,5 мільйон гривень і понад 29 мільйонів гривень перераховано завдяки підключенням Суперсили "Допомога ЗСУ", майже 700 тисяч гривень – внески співробітників мобільного оператора.
"Я щиро дякую нашим саперам, які очищають Україну від небезпечного спадку війни та дякую кожному, хто підтримав ініціативу "Нам тут жити". Об’єднавшись, ми перевищили амбітну мету в 175 млн грн і зібрали 180 млн грн, які допоможуть захисникам робити наші землі безпечними для життя", – зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.
Нагадаємо, що "Нам тут жити" — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" за партнерської підтримки групи "1+1 media". 100% зібраних коштів спрямовані на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для саперів ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити захисників, які займаються розмінуванням, і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечних для людей наслідків війни й окупації.
"Підрозділи Сил підтримки ЗСУ розміновують як деокуповані Харківщину та Київщину, так і райони Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя, де тривають бойові дії. Ми почали передавати інженерно-саперним групам прохідні надійні авто й обладнання за проєктом "Нам тут жити" влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів у виконанні завдань із розмінування та інженерної розвідки і врятувало не одне життя", — говорить директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.